Salva-casa la Sardegna dice no ai micro-monolocali di Salvini

La Sardegna si oppone al progetto “Salva Casa” di Salvini, definendo i micro monolocali di 20 mq come veri e propri “loculi”. La presidente Alessandra Todde chiarisce che la regione non accetterà di applicare le norme nazionali sui piccoli alloggi, ribadendo la differenza tra case e micro-unità abitative. Un acceso scontro tra istituzioni sui limiti e le normative per il settore abitativo.

"Stanze di 20 mq, alte 2,40 m. non sono case, sono loculi". È la risposta impacchetta e spedita due giorni fa dalla presidente sarda Alessandra Todde al ministro Matteo Salvini a proposito del decreto Salva-casa. Scontro sui monolocali. Regione Sardegna, infatti, recependo la legge, non ha accettato di applicare nell'Isola le norme nazionali che riducono da 28 a 20 mq la soglia minima per l'abitabilità dei monolocali. E questo nonostante una poco amichevole missiva indirizzata dal ministro delle infrastrutture ai vertici regionali martedì, nella quale si leggeva che "la Sardegna deve recepire integralmente il Salva casa approvato dal Parlamento un anno fa".

