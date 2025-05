Salute delle ossa | in 8 città arriva la campagna Non Romperle

In molte città italiane, tra cui Milano, arriva la campagna "Non Romperle" per sensibilizzare sulla salute delle ossa e prevenire l'osteoporosi. Questa iniziativa mira a informare e proteggere le persone a rischio, soprattutto donne over 55, contro le fratture causate da una condizione silenziosa ma diffusa.

Milano, 29 mag. (askanews) - L'osteoporosi è una patologia cronica che colpisce l'apparato scheletrico, rendendo le ossa più fragili e aumentando di conseguenza il rischio di frattura. Una malattia silenziosa ma particolarmente diffusa soprattutto tra donne in menopausa e over 55. "L'osteoporosi è una patologia che in Italia ha numeri pazzeschi: oltre 4 mln le persone coinvolte, l'80% sono donne - racconta ad askanews Luca Pisanello, Deputy General Manager di Italfarmaco -. L'impatto sul Sistema Sanitario Nazionale è di 10 miliardi". Così, per accendere i riflettori sull'importanza della salute delle ossa e invertire un trend preoccupante anche in chiave di sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, Italfarmaco lancia la campagna "Non romperle".