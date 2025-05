Salmone richiamato dal commercio per rischio Listeria | l’avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di saku di salmone marinato a marchio "Le Sopraffine" a causa del rischio di Listeria monocytogenes. Questa allerta alimentare invita i consumatori a prestare attenzione e a verificare se hanno acquistato il prodotto coinvolto. Continua a leggere per tutte le informazioni e le raccomandazioni ufficiali.

L'allerta alimentare e il richiamo riguardano un lotto di saku di salmone marinato venduto in confezioni a marchio "Le Sopraffine". Il motivo del ritrito del salmone è la possibile presenza di Listeria monocytogenes nel pesce.

Salmone ritirato dai supermercati per possibile Listeria, il richiamo del Ministero e i rischi per la salute - Il Ministero ha ritirato alcuni lotti di salmone dai supermercati a causa di un sospetto di presenza di Listeria, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute. 🔗continua a leggere

