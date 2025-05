Salmon sperm facial o trattamento viso con sperma di salmone cos' è la procedura che Jennifer Aniston ha provato | Ma non è che te lo mettono in faccia ha precisato ridendo

Il salmon sperm facial, o trattamento viso con sperma di salmone, è diventato popolare tra le celebrità di Hollywood come Jennifer Aniston e Kim Kardashian per i suoi potenziali effetti anti-invecchiamento. Questa innovativa procedura, che stimola la produzione di collagene e migliora l'idratazione della pelle, sta attirando sempre più l'interesse di chi cerca soluzioni naturali e efficaci per il ringiovanimento cutaneo. Ecco tutto quello che devi sapere su questa curiosa tendenza di bellezza.

Le star di Hollywood, da Jennifer Aniston a Kim Kardashian, hanno reso popolare la procedura, contribuendo al suo successo e ad aumentare la curiosità su questo particolare ingrediente che offre benefici anti-invecchiamento, stimolando la produzione di collagene e migliorando l'idratazione della pelle. Vi spieghiamo di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Salmon sperm facial, o trattamento viso con sperma di salmone, cos'è la procedura che Jennifer Aniston ha provato: «Ma non è che te lo mettono in faccia», ha precisato ridendo

Su questo argomento da altre fonti

Salmon sperm facial, nuovo trattamento di bellezza - ovvero del salmon sperm facial, trattamento a base di sperma di salmone. Viene chiamato anche trattamento a base di polinucleotidi ma impropriamente, come suggerisce un medico chirurgo specialista in ... 🔗Come scrive zoo.105.net

I polinucleotidi nei trattamenti skincare avanzati - Qualcuno potrebbe averne sentito parlare anche come salmon-sperm facial, soprattutto dopo che ... Per tutti questi motivi, i trattamenti a base di nucleotidi risultano particolarmente efficaci ... 🔗Scrive msn.com

Perché adesso le star di Hollywood mettono sperma di salmone sul viso? C’entra anche Kim Kardashian - Negli ultimi mesi, un nuovo trattamento di bellezza ha fatto parlare di sé nel mondo delle celebrità: il salmon sperm facial, un trattamento viso che utilizza estratti di sperma di salmone per ... 🔗Si legge su msn.com