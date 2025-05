Salis incontra Piciocchi | Chiederò una proroga al progetto Skymetro

In un clima di grande attesa per il futuro della città, Salis ha annunciato la richiesta di proroga per il progetto Skymetro, un'iniziativa che potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana. Questo incontro con Piciocchi segna un primo passo verso una nuova giunta, con nomi promettenti come Lodi e Coppola in lizza. Un cambiamento che potrebbe portare innovazione e sviluppo, proprio nel momento in cui le città cercano soluzioni sostenibili e moderne. Rimanete sintonizzati!

Blitz in Comune insieme al probabile vicesindaco Terrile per un primo passaggio di consegne. Per la giunta prendono quota i nomi di Lodi, Coppola, Rita Bruzzone, Beghin e Ferrante.