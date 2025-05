Salesforce agenti AI per la trasformazione digitale delle imprese

Scopri come gli agenti AI di Salesforce, come Agentforce, stanno rivoluzionando il modo in cui le imprese a Milano affrontano la trasformazione digitale, unendo innovazione tecnologica e attenzione umana. Questi strumenti intelligenti supportano le aziende a ottimizzare i processi e mantenere un tocco personale nel rapporto con i clienti.

Milano, 29 mag. (askanews) - Agenti AI per aiutare le imprese a cavalcare l'onda della tecnologia, senza perdere il tocco umano. Al centro del World Tour Milano di Salesforce c'è Agentforce, l'ecosistema di agenti AI integrato nella piattaforma Salesforce, per supportare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale. Vanessa Fortarezza, country general manager di Salesforce Italia: "Per noi la visione dell'intelligenza artificiale è una visione inclusiva: l'intelligenza artificiale serve molto e rappresenta un aiuto per gestire task ripetitive e a basso valore aggiunto. L'idea è che le persone si debbano concentrare su attività più strategiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salesforce, agenti AI per la trasformazione digitale delle imprese

