Salerno tragedia al ristorante | muore soffocata davanti al marito

Una serata tranquilla a Nocera Inferiore si è trasformata in tragedia quando una donna di 54 anni ha perso la vita soffocata durante la cena, davanti al marito. Leggi i dettagli di questa drammatica vicenda accaduta in provincia di Salerno.

Cena fatale per una donna di 54 anni a Nocera Inferiore. Una serata tranquilla si è trasformata in una drammatica tragedia a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Una donna di 54 anni, originaria di Sorrento, è deceduta all'ospedale Umberto I dopo essere rimasta soffocata da un boccone durante una cena al ristorante, dove si trovava in compagnia del marito. Il boccone va di traverso, la donna perde i sensi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la coppia stava cenando in un locale del posto quando la donna ha improvvisamente iniziato a tossire in modo insistente e a mostrare evidenti difficoltà respiratorie, a causa di un boccone che le si era bloccato nella trachea.