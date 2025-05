Sala | Vista l’Inter e Marotta in Prefettura da escludere questo!

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha recentemente incontrato rappresentanti dell’Inter e di Giuseppe Marotta in Prefettura per discutere sulle possibili conseguenze in vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera. Un incontro che ha suscitato attenzione tra i tifosi nerazzurri, in attesa di conoscere gli sviluppi di questa importante sfida europea.

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha rivelato di aver visto l’Inter e Giuseppe Marotta in Prefettura per capire cosa succederà dopo Psg-Inter in caso di esito positivo della finale di Champions League a Monaco di Baviera. Intervenuto in radio, il primo cittadino milanese ha consigliato i tifosi interisti. SCARAMANZIA PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Ospite negli studi radiofonici di “Un giorno da Pecora” su Radio Rai, il sindaco di Milano Beppe Sala aggiorna sugli eventuali festeggiamenti post Psg-Inter: « Non vado a vedere la finale, soffro a casa. Sono nervosissimo. Parata? Ci siamo visti con l’Inter, c’era anche Beppe Marotta in Prefettura, e loro scaramanticamente non ne volevano parlare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sala: «Vista l’Inter e Marotta in Prefettura, da escludere questo!»

PSG-Inter, Sala annuncia: «Maxi schermo a San Siro, c’è intenzione!» - In occasione della finale di Champions League tra PSG e Inter, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la probabile installazione di un maxi schermo a San Siro. 🔗continua a leggere

