Sala | "Parata Champions Inter sarebbe domenica Nuovo stadio? Deve chiamarsi San Siro"

La parata dei festeggiamenti per la conquista della Champions League dall'Inter potrebbe tenersi domenica al nuovo stadio di Milano, che si chiamerà San Siro. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala, confermando l'importanza di questo importante evento per i tifosi nerazzurri.

