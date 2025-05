Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato il suo favore per intitolare il nuovo stadio all'iconico San Siro, sottolineando l'importanza di mantenere il patrimonio sportivo della città. In caso di vittoria in Champions League, la festa dell'Inter si terrà domenica, pronto a celebrare un grande traguardo.

Sala: «Nuovo stadio? Per me si dovrà chiamare San Siro! Festa Inter in caso di Champions? Si farà domenica.» Le parole del sindaco di Milano. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, ha parlato del futuro stadio che Inter e Milan intendono costruire. « Per me il nuovo stadio si dovrà chiamare sempre San Siro. Stiamo correndo, penso che riusciremo a vender il vecchio San Siro e le aree per settembre ai club. I club inizieranno dopo le Olimpiadi a costruire il nuovo stadio che dovrebbe essere pronto per gli europei del 2032 e poi inizieranno a lavorare sul vecchio impianto, che non avrà la funzione dello stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com