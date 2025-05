Saelemaekers arriva la svolta | decisa la sua prossima squadra – ESCLUSIVA

Scopri la svolta di Alexis Saelemaekers: dopo una stagione di grande crescita e successi, è stata ufficiale la scelta della sua prossima squadra. Un momento decisivo che apre nuove prospettive per il giovane talento, simbolo di determinazione e proiezione futura nel calcio italiano e internazionale.

Una stagione iniziata in silenzio e conclusa tra gli applausi, con numeri che parlano da soli. Il futuro di Alexis Saelemaekers ora ha preso una direzione precisa, tra intrecci, scelte e nuovi scenari Saelemaekers, arriva la svolta: decisa la sua prossima squadra (AnsaFoto) – serieanews.com È stata la stagione della consacrazione per Alexis Saelemaekers. Nessuna distrazione, niente fronzoli. Solo campo, lavoro e concretezza. L’esterno belga, che era finito di fatto tra gli esuberi del Milan che lo ha ceduto in prestito secco alla Roma, ha trovato invece nella capitale un terreno fertile per rinascere. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Saelemaekers, arriva la svolta: decisa la sua prossima squadra – ESCLUSIVA

