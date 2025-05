Sace supporta 17 milioni di posti di lavoro con il piano industriale 2023-2025

Sace sostiene direttamente 17 milioni di posti di lavoro grazie al suo piano industriale 2023-2025, contribuendo alla crescita delle imprese italiane. Nel solo primo trimestre, l'azienda ha imbevuto nel sistema 11 miliardi di euro in garanzie e liquidità, con un incremento del 40% rispetto all’anno precedente, a testimonianza del suo impatto strategico sull’economia del Paese.

Dall'inizio del piano industriale, dal 2023 fino all'inizio del 2025, l'attività di Sace ha supportato attraverso la sua attività di sostegno alle imprese italiane 1,7 milioni di posti di lavoro. "Dietro agli 11 miliardi di euro di garanzie e liquidità che abbiamo immesso nel sistema nel primo trimestre (il 40% in più rispetto all'anno precedente) ci sono imprese italiane che hanno investito in Italia e all'estero. E dietro a quelle imprese italiane ci sono delle famiglie, ci sono dei lavoratori", ha detto l'amministratrice delegata del gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal ministero dell'Economia, Alessandra Ricci, intervistata in un appuntamento ANSA Incontra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sace supporta 1,7 milioni di posti di lavoro con il piano industriale 2023-2025

