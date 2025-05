Sace punta alla digitalizzazione | Garanzia Grow disponibile in 24 ore entro il 2025

Sace punta alla digitalizzazione completa, con l'obiettivo di garantire che entro il 31 dicembre 2025 tutte le sue operazioni siano rilasciate in 24 ore, anche per le imprese fino a 50 milioni di euro. Questa innovazione, annunciata dall'amministratrice delegata Alessandra Ricci, mira a rendere più veloce e accessibile il supporto alle imprese italiane attraverso strumenti come garanzie, polizze e coperture digitali.

"L'obiettivo entro il 31 dicembre 2025 è che per tutte le operazioni e tutti i prodotti che Sace offre al mondo delle imprese fino a 50 milioni di arrivare al rilascio in 24 ore di una garanzia, una polizza o una copertura di qualunque tipo". Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, in un appuntamento ANSA Incontra. "Riteniamo - ha aggiunto l'ad del gruppo assicurativo-finanziario del Mef - che il fattore velocità sia un fattore che fa la differenza nel momento in cui un'impresa deve prendere o non prendere un contratto oppure prendere o non prendere una decisione di investimento.

