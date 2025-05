Sace adotta settimana corta | produttività in crescita del 26% nel 2024

SACE ha adottato con successo la settimana corta di quattro giorni, dimostrando un aumento della produttività del 26% nel 2024. Questa iniziativa, prima nel suo genere in Italia, testimonia come un approccio innovativo al lavoro possa generare risultati concreti e migliorare il benessere dei dipendenti.

"Siamo stati i primi in Italia nell'adozione, su via sperimentale, della settimana corta di quattro giorni ed è stata "una scelta di successo". Lo ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, in un appuntamento ANSA Incontra citando i risultati di uno studio del Politecnico di Milano sul gruppo finanziario-assicurativo partecipato dal Mef durato un anno, fino a marzo 2025. "Solo nel 2024 abbiamo avuto un recupero di produttività del 26%, nel primo trimestre dell'anno abbiamo avuto un ulteriore recupero di produttività del 17%", ha aggiunto Ricci. L'uso della tecnologia e di meccanismi di intelligenza artificiale "ha liberato - secondo l'ad - tantissimo tempo delle persone, tempo che può essere reimpiegato per fare attività a maggior valore aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sace adotta settimana corta: produttività in crescita del 26% nel 2024

