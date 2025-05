Sacchi sul Napoli | Avevo dubbi su Lukaku e Mctominay mi hanno sorpreso Il merito di Conte è stato questo

Arrigo Sacchi ha commentato con entusiasmo la vittoria dello scudetto del Napoli di Antonio Conte, evidenziando come il merito vada anche alla sorprendente crescita di giocatori come Lukaku e Mctominay. In questo articolo, analizziamo le parole di Sacchi e i dettagli di una stagione che ha sorpreso tutti, dimostrando il valore del lavoro e della strategia del tecnico.

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, dopo la vittoria dello scudetto del Napoli di Antonio Conte in Serie A. Tutti i dettagli Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del Napoli dopo la vittoria dello scudetto contro l’Inter. LE PAROLE – «Premetto per onesta una considerazione: io non sono un tifoso di Romelu . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sacchi sul Napoli: «Avevo dubbi su Lukaku e Mctominay, mi hanno sorpreso. Il merito di Conte è stato questo»

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi - Nel dibattito calcistico accende polemiche l'intervista di Arrigo Sacchi, che evidenzia il divario di investimenti tra Napoli e Inter. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Sacchi Napoli Avevo Dubbi Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Lukaku, il giudizio di Sarcì: “Avevo dubbi, ma anche a Napoli è stato decisivo”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sacchi non ha dubbi: "Conte resterà al Napoli. Perché mai dovrebbe andare altrove?" - Arrigo Sacchi è convinto che il Napoli abbia già vinto lo scudetto e questo lo fa trasparire dall'intervista rilasciata a Il Mattino: "Era un'impresa impossibile e lui l'ha resa possibile. 🔗Lo riporta tuttomercatoweb.com

Sacchi non ha dubbi: "Conte resterà al Napoli. Perché mai dovrebbe andare altrove?" - Arrigo Sacchi è convinto che il Napoli abbia già vinto lo scudetto e questo lo fa trasparire dall'intervista rilasciata a Il Mattino: "Era un'impresa impossibile e lui l'ha resa possibile. Credo che, ... 🔗Da m.tuttomercatoweb.com

Sacchi: "Se l'Atalanta giocasse sempre come a Napoli non avrei dubbi per lo Scudetto" - All’interno dell’edizione ordinaria de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere un editoriale a firma Arrigo Sacchi ... quando ha vinto il Napoli non avrei dubbi su chi vincerebbe lo ... 🔗Secondo msn.com