Sabato si ritrovano nonni e nipoti A Villanova una festa senza età

Sabato a Villanova di Colli al Metauro si rinnova l’attesa ‘Festa dei Nonni e dei Nipoti’, un'occasione speciale per rafforzare i legami tra generazioni in un’atmosfera di allegria e condivisione. Dalle 15 nella tensostruttura dell’associazione ‘Vivere Sereni’, si svolgeranno momenti di gioia, premi e premi anche per il concorso dedicato alla profonda connessione tra nonni e nipoti. Un evento senza età che celebra l’amore e l’aff

Fervono i preparativi per la ‘ Festa dei Nonni e dei Nipoti ’ in programma per sabato dalle 15 nella tensostruttura dell’associazione Aps ‘ Vivere Sereni ’ in via Carbonara, a Villanova di Colli al Metauro. Il programma prevede il saluto del presidente e delle autorità; la premiazione del concorso ‘Nonni e nipoti: due mondi profondamente connessi’; la commedia dialettale ‘Le sorelle scordarelle’ messa in scena dalla Compagnia degli Inconsapevoli; musica dal vivo con Alessio Sanna; e apericena gratuita per tutti. L’iniziativa ha il patrocinio dei comuni di Colli al Metauro, Terre Roveresche e Cartoceto, dell’ATs 7 e della Fondazione Carifano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sabato si ritrovano nonni e nipoti. A Villanova una festa senza età

