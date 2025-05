Sabati ecologici è il turno di Piazza Azzurri d' Italia

Vivi a Padova? Sabato 31 maggio torna l'appuntamento con i Sabati Ecologici in piazza Azzurri d’Italia, un'iniziativa mensile promossa dal Comune e AcegasApsAmga per mantenere la città pulita e contrastare l’abbandono di rifiuti ingombranti. Un’occasione semplice e gratuita per contribuire alla tutela del nostro territorio!

Sabato 31 maggio, come ogni ultimo sabato del mese, torna l'appuntamento con i "Sabati Ecologici", iniziativa promossa da Comune e AcegasApsAmga per rispondere alle esigenze dei padovani e contrastare l'abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorio. In Piazzale Azzurri d'Italia, come di.

