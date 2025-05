S W A T si è conclusa ma non è la fine | David Lim commenta e un nuovo show con Shemar Moore è in arrivo!

La serie SWAT si è conclusa, ma il futuro promette emozioni con un nuovo show in arrivo con Shemar Moore. David Lim, uno dei protagonisti, commenta con entusiasmo questa svolta, lasciando aperta la speranza per ulteriori avventure nel mondo dell’azione. Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità!

La serie d'azione più amata si è congedata tra l'affetto dei fan, ma il futuro riserva sorprese con il ritorno di Shemar Moore in un progetto tutto nuovo. L'attore David Lim svela il suo punto di vista. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - S.W.A.T. si è conclusa, ma non è la fine: David Lim commenta e un nuovo show con Shemar Moore è in arrivo!

Zoë Kravitz e Nicholas Hoult di nuovo insieme in How to Rob a Bank, il nuovo film di David Leitch - Zoë Kravitz e Nicholas Hoult tornano a collaborare in "How to Rob a Bank", il nuovo film d'azione diretto da David Leitch e prodotto da Amazon MGM Studios. Zoë Kravitz e Nicholas Hoult di nuovo insieme in How to Rob a Bank, il nuovo film di David Leitch



Cerca Video su questo argomento: S W T Conclusa Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

S.W.A.T.: La stagione 5 si è conclusa con un addio nel cast - L'attrice Lina Esco ha lasciato la serie tv per perseguire nuovi sforzi creativi. S.W.A.T. ha perso uno dei suoi protagonisti. L'episodio del procedurale andato in onda negli Stati Uniti la scorsa ... 🔗Da comingsoon.it

S.W.A.T: annunciato lo spin-off della serie, svelati il titolo e il personaggio che ritornerà - Dopo aver rischiato più volte la cancellazione, S.W.A.T si è ufficialmente conclusa con la messa in onda del suo episodio finale il 16 maggio. Ma per i fan non è davvero un addio a Hondo: il ... 🔗Scrive filmpost.it

S.W.A.T. – Stagione 8, la spiegazione del finale di serie - Scopri il finale di S.W.A.T. stagione 8: Hondo affronta Red Sword, Gamble prende una decisione cruciale e la squadra si prepara all’ultima missione. 🔗Secondo cinefilos.it