Ryanair condannata per il ritardo del volo Bergamo-Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova importante sentenza conferma il diritto dei passeggeri al risarcimento in caso di ritardo aereo. Il Giudice di Pace di Bergamo ha condannato la compagnia aerea Ryanair al pagamento di 1.500 euro in favore di sei passeggeri bergamaschi che hanno ricevuto supporto da ItaliaRimborso, a seguito del grave ritardo del volo FR2285 in partenza da Bergamo e diretto a Napoli lo scorso 18 settembre 2023. Il volo, inizialmente schedulato per le ore 05:55, è decollato con quasi cinque ore di ritardo (partenza effettiva alle 10:44), causando disagi ai passeggeri, giunti a destinazione solo alle 12:15 invece delle previste 07:20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it