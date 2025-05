Russia propone negoziati a Istanbul il 2 giugno Ucraina | Pronti ma prima il memorandum

La Russia ha proposto un nuovo round di negoziati con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul, secondo quanto annunciato dal ministro Sergei Lavrov. Prima di incontrarsi, Mosca intende presentare un memorandum che chiarisce la propria posizione e le richieste per favorire un eventuale accordo.

(Adnkronos) – Un secondo round di colloqui diretti il 2 giugno a Istanbul. E' la proposta arrivata dalla Russia all'Ucraina, secondo quanto annunciato in una nota dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, precisando che Mosca è pronta in quella sede a presentare il suo memorandum che "definisce la nostra posizione" e le richieste per .

