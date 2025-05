Russia l' allarme del capo di Stato maggiore del Regno Unito | La minaccia è reale non abbiamo tempo

Il capo di stato maggiore del Regno Unito, il generale Roly Walker, mette in guardia sull'imminente minaccia proveniente dalla Russia, sottolineando che "la minaccia per la NATO è reale" e che non c'è tempo da perdere. Questa dichiarazione evidenzia l'urgenza di affrontare con decisione le sfide di sicurezza legate alle azioni russe.

«La minaccia per la Nato è reale. E non abbiamo tempo». Ad affermarlo è il capo di Stato maggiore del Regno Unito, il generale Roly Walker, parlando degli attacchi che nel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, l'allarme del capo di Stato maggiore del Regno Unito: «La minaccia è reale, non abbiamo tempo»

