Russia | i legislatori dichiarano guerra ai film d’animazione occidentali

In Russia, i legislatori hanno annunciato una battaglia contro i film d’animazione occidentali, accusandoli di promuovere un’indottrinamento indesiderato nei bambini. Questa decisione riflette le crescenti tensioni culturali tra Mosca e l’Occidente, con un dibattito acceso sulla tutela dell’identità nazionale.

In Russia, i legislatori dichiarano guerra ai film d'animazione occidentali. "Purtroppo, i paesi occidentali sono molto attivamente impegnati nell'indottrinamento dei nostri figli", ha detto un deputato. I legislatori in Russia dichiarano guerra ai film d'animazione occidentali I legislatori russi hanno tenuto una tavola rotonda in cui hanno criticato i film d'animazione, i giocattoli e i videogiochi occidentali,

