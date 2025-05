russia ex comandate dei bombardamenti su mariupol salta in aria l ombra dei 007 di kiev sull attentato

Un attentato in Russia ha preso di mira Zaur Gurtsyev, ex comandante dei bombardamenti su Mariupol e figura chiave nel successo russo nell'assedio della città, con sospetti di coinvolgimento dell'intelligence ucraina. L'episodio solleva nuove tensioni tra Mosca e Kiev, alimentando il mistero sull'origine dell'ordigno esplosivo.

Roma, 29 maggio 2025 - Un ordigno artigianale ha ucciso Zaur Gurtsyev, vicesindaco della città di Stavropol ma soprattutto uno dei maggiori responsabili del successo della truppe russe a Mariupol, dopo mesi di assedio. Gurtsyev, 29 anni, è stato ucciso questa notte da un'esplosione in una strada di Stavropol, nel sud della Russia. Secondo Comitato investigativo che sta seguendo il caso non esclude Il terrorismo", e la Cnn riporta il commento del governatore regionale, Vladimir Vladimirov, che su Telegram cha scritto che si sta prendendo in considerazione tutte le ipotesi, compreso un attentato ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net