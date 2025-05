Rush Hour 3 Jackie Chan ricorda la produzione del film | Avevamo un budget enorme non è stato un bene

Jackie Chan, protagonista di Rush Hour 3 e prossimo al ritorno nelle sale con Karate Kid: Legends, ha condiviso ricordi sulla produzione della celebre trilogia, rivelando che il budget elevato non sempre ha portato ai risultati sperati. In un'intervista con BuzzFeed, l'attore ha ripercorso le sfide e le curiosità legate a questa serie di successi internazionali.

L'attore, che tra pochi giorni tornerà al cinema nel nuovo capitolo di Karate Kid, ha ricordato la produzione della trilogia di Rush Hour Jackie Chan ha partecipato a un'intervista video di Buzz in vista della prossima uscita di Karate Kid: Legends e gli è stato chiesto di fare una classifica dei film della trilogia di Rush Hour in ordine di gradimento. Con Chan e Chris Tucker, i film di Rush Hour rimangono tra i più grandi e memorabili della filmografia di Chan. La trilogia ha incassato 849 milioni di dollari in tutto il mondo tra il 1998 e il 2007. "Non lo so", ha risposto titubante Chan, resistendo a dare una risposta prima di riassumere finalmente il suo pensiero: "Sai cosa, il primo:

