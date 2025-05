Rupi e rischio idrogelogico Avviati i lavori

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sulle rupi di Orvieto e Sugano. Gli interventi, per un importo complessivo di oltre 2,3 milioni di euro finanziati dalla Regione Umbria con i fondi del Ministero dell’Ambiente, riguardano il consolidamento delle pendici della rupe di Orvieto nel tratto compreso tra il Salto del Livio e il fosso della Civetta mentre a Sugano il completamento delle opere nella zona nord della frazione. Nello specifico a Sugano è in corso la pulizia delle pendici necessaria ai successivi interventi di consolidamento con reti e muri di contenimento seguendo le opere effettuate nel 2016. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rupi e rischio idrogelogico. Avviati i lavori

