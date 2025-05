Rummenigge ‘tifoso’ | PSG-Inter? Supporto Inzaghi! Felice per Sommer

Karl-Heinz Rummenigge si mostra emozionato in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter, sua ex squadra, esprimendo il suo supporto e la speranza che siano protagonisti del grande match. Il tifoso e analista tedesco ha condiviso il suo entusiasmo per questa sfida ricca di storia e passione calcistica.

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato in vista della finale di Champions League tra il PSG e l'Inter, sua ex squadra. Il tedesco non ha nascosto a chi sarà riservato il suo tifo. IL RAGIONAMENTO – Karl-Heinz Rummenigge è stato intervistato dall'agenzia tedesca dpa sul tema della della finale di Champions League tra il PSG e l'Inter, sua ex squadra. L'ex calciatore nerazzurro si è espresso in termini molto chiari sulle sue preferenze per il match: «Sono contento per entrambe le squadre, ma ovviamente auguro all'Inter un po' di più, visto il mio passato. Sarebbe bello se l'Inter potesse finalmente restituire ai suoi tifosi questo prestigioso trofeo dopo 15 anni di attesa».