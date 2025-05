Rubio ' Usa inizieranno a revocare visti a studenti cinesi'

Gli Stati Uniti, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, inizieranno a revocare i visti degli studenti cinesi, specialmente quelli con legami al partito comunista cinese o impegnati in settori strategici. Questa mossa mira a rafforzare la sicurezza nazionale e a monitorare le attività di potenziali spie all’interno delle università americane.

Gli Stati Uniti inizieranno a revocare i visti di studenti cinesi, inclusi quelli che hanno legami con il partito comunista cinese o che studiano in settori critici. Lo afferma il segretario di Stato Marco Rubio su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio, 'Usa inizieranno a revocare visti a studenti cinesi'

Cosa riportano altre fonti

Rubio, 'Usa inizieranno a revocare visti a studenti cinesi'; Rubio, 'Usa inizieranno a revocare visti a studenti cinesi'; Usa: Rubio, amministrazione inizierà a revocare visti per studenti cinesi - LaPresse; Usa, stop ai visti per gli studenti cinesi e per chi censura gli americani e i colossi digitali. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rubio, 'Usa inizieranno a revocare visti a studenti cinesi' - Gli Stati Uniti inizieranno a revocare i visti di studenti cinesi, inclusi quelli che hanno legami con il partito comunista cinese o che studiano in settori critici. Lo afferma il segretario di Stato ... 🔗Segnala ansa.it

Usa: Rubio, amministrazione inizierà a revocare visti per studenti cinesi - Washington (Usa), 29 mag. (LaPresse/AP) – Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a revocare i visti ad alcuni studenti cinesi, “compresi quelli legati al Part ... 🔗msn.com scrive

Rubio annuncia la revoca dei visti agli studenti cinesi - Gli Usa sfidano apertamente Pechino dopo che quest'ultima aveva lamentato la sospensione del rilascio dei visti ... 🔗Secondo corriere.it