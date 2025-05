Rubio annuncia revoca visti a studenti cinesi con legami al PCC e studi critici

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lanciato un chiaro messaggio: stop ai visti per studenti cinesi legati al PCC e a studi critici. Questa mossa non è solo un’azione isolata, ma parte di un trend più ampio di rivalità geopolitica tra Stati Uniti e Cina. Un aspetto interessante? Questa decisione potrebbe influenzare profondamente il futuro delle relazioni accademiche e culturali tra i due paesi. Rimanete aggiornati!

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato importanti modifiche mirate a limitare l'ingresso degli studenti cinesi nel sistema universitario americano. In una conferenza stampa, hanno precisato che il Dipartimento di Stato collaborerĂ attivamente con il Dipartimento per la Sicurezza interna per procedere alla revoca dei visti relativi agli studenti provenienti dalla Repubblica Popolare.

Rubio, 'Usa inizieranno a revocare visti a studenti cinesi'

Gli Stati Uniti, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, inizieranno a revocare i visti degli studenti cinesi, specialmente quelli con legami al partito comunista cinese o impegnati in settori strategici.

