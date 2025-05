Rubinetti a secco a Salerno per 5 ore | la mappa dei disagi

Il 3 giugno a Salerno, i rubinetti resteranno a secco per circa 5 ore a causa di un intervento di manutenzione straordinaria in Via Stefano Brun. Scopri la mappa dei disagi e pianifica al meglio le tue attivitĂ durante questa sospensione idrica.

Rubinetti a secco, a Salerno, il 3 giugno. In particolare, per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in Via Stefano Brun, sarĂ sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15 in Via Stefano Brun e in Via Terre Risaie civici n° 19-21-25-27-29. Disagi in vista.   . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rubinetti a secco a Salerno per 5 ore: la mappa dei disagi

