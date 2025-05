Rubata una bici elettrica nel cortile della scuola superiore

Un furto di bicicletta elettrica nel cortile di una scuola superiore a Marcianise ha suscitato preoccupazione tra studenti e genitori. La denuncia della madre della studentessa vittima evidenzia il problema della sicurezza e invita alla prudenza nel proteggere i propri beni.

Furto di una bicicletta elettrica nel cortile di una scuola superiore di Marcianise. E' questo il tenore della denuncia della mamma della studentessa, vittima del raid, che ha denunciato l'accaduto attraverso i social. "Se leggi e vedi il messaggio ti consiglio di portare la bici dove l'hai.

