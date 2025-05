Ruba nella segreteria del Centro Studi Pegaso | 26enne nei guai

Una 26enne di Santa Maria Capua Vetere, Michela A., si trova nei guai per aver sottratto denaro dalla segreteria del Centro Studi Pegaso, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’arresto, convalidato dal gip Rosaria Dello Stritto, evidenzia i rischi legali per chi compie furti e ricettazione, sottolineando l’importanza di rispettare la legge.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per una 26enne di Santa Maria Capua Vetere, Michela A., accusata di furto e ricettazione. Lo ha disposto il gip Rosaria Dello Stritto che ha convalidato l'arresto della donna disponendo nei suoi confronti la misura cautelare.

