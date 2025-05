Rozzano spari al quartiere Aler | un uomo colpito alla schiena

Un uomo è stato ferito alla schiena questa mattina a Rozzano, nel quartiere Aler, in seguito a uno sparo avvenuto in via Glicini. L'incidente ha generato paura tra i residenti, che hanno immediatamente contattato i soccorsi, intervenuti sul posto con ambulanza e carabinieri.

Rozzano (Milano), 28 maggio 2025 – Momenti di paura questa mattina intorno alle 11.45 in via Glicini, nel quartiere Aler di Rozzano, cittadina dell’ hinterland sud di Milano. Diversi cittadini hanno udito chiaramente alcuni colpi di pistola e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, un uomo probabilmente straniero sarebbe stato colpito da un proiettile alla schiena. E’ stato trovato a terra e soccorso dal personale del 118. Il quartiere Aler diventa zona rossa: “Rozzano sarà più sicura e vivibile” A sparargli sarebbe stato un altro uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, spari al quartiere Aler: un uomo colpito alla schiena

