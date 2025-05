Rozzano spari al quartiere Aler | attimi di paura un uomo resta a terra

Rozzano (Milano), 28 maggio 2025 – Paura e tensione questa mattina nel quartiere Aler di Rozzano, dove si sono verificati alcuni spari in via Glicini. Immediato l'intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, mentre la polizia indaga su quanto accaduto e sulle circostanze dell’episodio.

Rozzano (Milano), 28 maggio 2025 – Momenti di paura questa mattina intorno alle 11.45 in via Glicini, nel q uartiere Aler di Rozzano. Diversi cittadini hanno udito chiaramente alcuni colpi di pistola e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e i Carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, l’uomo trovato a terra – forse uno straniero – non sarebbe stato colpito dai proiettili, ma avrebbe accusato un malore, probabilmente per lo spavento. Il quartiere Aler diventa zona rossa: “Rozzano sarà più sicura e vivibile” A sparare sarebbe stato un altro uomo, che avrebbe esploso alcuni colpi in aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, spari al quartiere Aler: attimi di paura, un uomo resta a terra

