Rottamazione quater si avvicina la scadenza | fino a quando è possibile pagare la prossima rata

La scadenza della Rottamazione Quater si avvicina: i contribuenti devono versare l’ultima rata entro sabato 31 maggio 2025 per mantenere i benefici della definizione agevolata. È importante rispettare le scadenze previste per evitare di perdere le agevolazioni e rimanere in regola con il piano concordato.

Scadenza in arrivo per la Rottamazione quater. La prossima rata dovrà essere pagata entro sabato 31 maggio 2025: il termine riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti e che devono continuare a rispettare le scadenze previste dal piano personale di definizione agevolata delle cartelle per non perdere il beneficio. L’agenzia della Riscossione ricorda che sono comunque da considerare anche i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge oltre che i differimenti in caso di coincidenza con i giorni festivi: per queste ragioni saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno del 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rottamazione quater, si avvicina la scadenza: fino a quando è possibile pagare la prossima rata

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno - La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza. 🔗continua a leggere

