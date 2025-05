Rottamazione-quater | scadenza rata fissata al 31 maggio 2025

La scadenza della rata della Rottamazione-quater è fissata al 31 maggio 2025, offendo ai contribuenti in regola con i versamenti precedenti l’opportunità di mantenere i benefici fiscali. È importante rispettare questa scadenza per evitare sanzioni e garantirsi la continuità della definizione agevolata delle cartelle.

In arrivo la scadenza della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio 2025 e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nel proprio piano di Definizione agevolata delle cartelle. Lo ricorda l'agenzia della Riscossione. In considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rottamazione-quater: scadenza rata fissata al 31 maggio 2025

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno - La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza. 🔗continua a leggere

