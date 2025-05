Rottamazione-quater | scadenza della rata il 31 maggio Si potrà pagare entro il 9 giugno

La rottamazione quater prevede la scadenza della rata il 31 maggio 2025, con possibilità di pagamento entro il 9 giugno senza sanzioni aggiuntive. Ecco tutto quello che bisogna sapere per rispettare i termini e mantenere i vantaggi della procedura di saldo e stralcio.

Di seguito un comunicato diffuso da Agenzia delle Entrate-Riscossione: In arrivo la scadenza della prossima rata della Rottamazione-quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio 2025 e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare le scadenze indicate nel proprio piano di Definizione agevolata delle cartelle. In considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Rottamazione-quater: scadenza della rata il 31 maggio Si potrà pagare entro il 9 giugno

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno - La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza. 🔗continua a leggere

