Rottamazione quater | pagamento entro il 9 giugno dell’ottava rata del piano Come fare

La scadenza per il pagamento dell’ottava rata della Rottamazione Quater è stata prorogata al 9 giugno 2024, offrendo ai contribuenti in regola con i pagamenti precedenti la possibilità di proseguire senza interruzioni con il piano agevolato. Questa slitta facilita la regolarizzazione dei debiti fiscali, permettendo di adempiere agli obblighi con maggiore flessibilità.

Slitta a giugno la scadenza per saldare l’ottava rata della Rottamazione quater. Chi è in regola con tutti i pagamenti precedenti può quindi proseguire con le prossime rate del piano agevolato. Si tratta del 2 dicembre 2024 (appurato il fatto che la vera scadenza cadeva di sabato 30 novembre, la data ultima è slittata al lunedì successivo, quindi al 2 dicembre ). La naturale scadenza è fissata in realtà al 31 maggio 2025, a cui però si devono aggiungere i classici 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco e lo stop per la festa della Repubblica del 2 giugno. Ecco perché la nuova deadline a cui fare riferimento slitta a lunedì 9 giugno 2025. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Rottamazione quater: pagamento entro il 9 giugno dell’ottava rata del piano. Come fare

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno - La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza. 🔗continua a leggere

