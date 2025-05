Rosa Camuna 2025 da Maria De Filippi a Mimì di X Factor passando per Simone Barlaam | l’elenco di tutti i premiati dalla Regione Lombardia e le motivazioni

Scopri tutti i vincitori della Rosa Camuna 2025 durante la cerimonia a Palazzo Lombardia, tra cui Maria De Filippi, Mimì di X Factor e Simone Barlaam, e le motivazioni che hanno premiato il loro contributo alla cultura, alla musica e all'innovazione della Lombardia. Un'edizione speciale che celebra i talenti e le eccellenze del nostro territorio in occasione della Festa della Lombardia.

Milano – Oggi è stato il giorno dei Premi Rosa Camuna 2025, andati in scena a Palazzo Lombardia come da tradizione il 29 maggio, nel giorno della Festa della Lombardia. Si tratta della più alta onorificenza della Regione. Tra i premiati anche Maria De Filippi, in riferimento al suo ruolo presso le nuove generazioni: "Ho provato semplicemente ad ascoltarli, non so neanche se ci sono riuscita, però so che ci ho provato. E questo premio voglio dedicarlo proprio a loro" ha detto nel suo messaggio. Oltre a Maria De Filippi, restando in ambito 'giovani', un riconoscimento è andato al programma televisivo 'X Factor' e alla cantante Mimì, vincitrice dell'ultima edizione.