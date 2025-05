Ronaldo sogna | Inter regalaci la Champions! La partita col Barcellona una meraviglia ho visto le lacrime di Lautaro Ogni tanto parlo con Ausilio e…

Ronaldo sogna di vedere l'Inter regalare la Champions ai tifosi e ricorda con passione la storica partita contro il Barcellona, un vero spettacolo che ancora emoziona. In vista della finalissima di Champions League tra PSG e Inter, il "Fenomeno" ha condiviso i suoi pensieri e ricordi, tra lacrime di Lautaro e sogni di gloria.

L’ex attaccante dell’Inter, Ronaldo il Fenomeno, ha voluto dire la sua in vista della finalissima di Champions League contro il PSG. In vista della finalissima di Champions League tra PSG e Inter, l’ex attaccante nerazzurro Ronaldo “il Fenomeno” ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. INTER BARCELLONA – « Ho visto Inter-Barcellona in tv: è stata una meraviglia. E a casa del Pres, quel giorno, ne abbiamo parlato con gli ex compagni delle mie Inter, tutti dicevamo la stessa cosa: non si riusciva a staccare gli occhi da quello show. Sì, è stato uno show: da infarto per i tifosi, immagino, ma quasi da infarto anche per chi lo guardava e ha visto anche più di quanto si aspettava. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ronaldo sogna: «Inter, regalaci la Champions! La partita col Barcellona una meraviglia, ho visto le lacrime di Lautaro. Ogni tanto parlo con Ausilio e…»

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Ronaldo avverte il PSG: "La vera forza dell'Inter quelle facce contro il Barcellona. In finale l'esperienza conta" - Ronaldo il Fenomeno: `Inter, regalami la Champions`. E avverte il Paris Saint-Germain: `In finale l`esperienza conta`. Mancano due giorni alla notte di Monaco di. 🔗Riporta msn.com

Ronaldo: "L'infortunio con l'Inter nel 2000 all'Olimpico? Soffro ancora, non riesco a rivederlo" - Parola di Ronaldo, il "Fenomeno" brasiliano, imprendibile centravanti dell'Inter, Campione del Mondo nel 2002. Attraverso una lunga lettera su Four Four Two, Ronaldo ha parlato anche dell ... 🔗Secondo sport.sky.it

Ronaldo all’Inter? Anche l’esperto si sbilancia sulle voci che scuotono il mercato - Ronaldo all’Inter: nessun contatto, nessuna trattativa Le voci sul suo possibile approdo all’Inter, quindi, sono da considerarsi infondate. La verità, come confermato da Fabrizio Romano, è ... 🔗msn.com scrive