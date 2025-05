Romantic comedy di stephanie hsu cancellata dopo la prima stagione su peacock

Un colpo di scena nel mondo delle commedie romantiche! Peacock ha cancellato "Laid" dopo una sola stagione, nonostante il consenso del pubblico. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sostenibilità delle produzioni originali nel panorama dello streaming. Perché alcune serie, anche con buone recensioni, non riescono a trovare il loro pubblico? Scopriremo se questo episodio sarà un campanello d'allarme per altre piattaforme o solo un caso isolato.

Recentemente, una decisione inattesa ha scosso gli appassionati di serialità streaming: la piattaforma Peacock ha deciso di cancellare dopo solo una stagione lo show Laid, nonostante abbia ricevuto recensioni largamente positive. Questa scelta solleva numerosi interrogativi sul modo in cui vengono promossi e gestiti i contenuti originali, specialmente considerando il successo critico ottenuto dalla serie. la serie Laid: origine e trama. Laid, ispirata all’omonimo programma televisivo australiano, narra le vicende di Ruby, interpretata da Stephanie Hsu. La protagonista è una organizzatrice di eventi che si trova coinvolta in un mistero macabro e divertente: tutti i partner sessuali passati iniziano a morire in modi sia orribili che comici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Romantic comedy di stephanie hsu cancellata dopo la prima stagione su peacock

Preoccupazioni per il piano di 4 stagioni di The Last of Us dopo il calo di ascolti della stagione 2

Le preoccupazioni sul futuro di The Last of Us, in particolare riguardo al piano di 4 stagioni, sono cresciute dopo il calo di ascolti della seconda stagione.

