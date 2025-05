Roma turista scomparsa su nave da crociera | assolto in Appello il marito

La vicenda di Roma e la scomparsa della turista cinese durante una crociera nel 2017 si arricchisce di un nuovo capitolo, con l'assoluzione in appello di Daniel Belling, accusato in prima istanza di omicidio volontario. Un caso che ha fatto discutere e tenuto sotto il #cuscodellattesa migliaia di italiani e turisti interessati alla giustizia e alla sicurezza in mare.

(Adnkronos) – Assolto dai giudici della Corte di Assise di Appello di Roma Daniel Belling, l’uomo di nazionalitĂ tedesca, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere in relazione alla scomparsa della moglie di 36 anni e di origine cinese, durante una crociera nel Mediterraneo nel 2017. L’uomo era stato condannato nel maggio di un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, turista scomparsa su nave da crociera: assolto in Appello il marito

Turista scomparsa in crociera, assolto in appello il marito: “Il fatto non sussiste” - Ribaltata la condanna a 26 anni per Daniel Belling: la Corte d’Assise d’Appello di Roma lo ha scagionato dall’accusa di omicidio e distruzione di cadavere ... 🔗rainews.it scrive