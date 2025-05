Roma tra rientri e prestiti | da Abraham a Dahl i giocatori da valutare

Scopri i principali giocatori in rientro e prestito della Roma, da Abraham a Dahl, e le valutazioni sul loro futuro nel club. Con il mercato in evoluzione e Gasperini vicinissimo alla panchina giallorossa, analizzare il materiale già a disposizione sarà fondamentale per costruire il prossimo progetto sportivo.

Il futuro della Roma è ancora un puzzle da comporre. Ma una delle prime tessere che il club dovrà sistemare riguarda i tanti giocatori in prestito che torneranno a Trigoria a fine giugno. Con Gian Piero Gasperini ormai ad un passo dalla panchina giallorossa per la stagione 2025-26, l’analisi del materiale tecnico già a disposizione sarà una delle prime missioni del nuovo corso. I rientri da valutare. Sono numerosi i calciatori che rientreranno alla base: da nomi noti come Tammy Abraham, Nicola Zalewski e Marash Kumbulla, a giovani da rilanciare come, Pagano, Solbakken, Darboe, Cherubini, Mastrantonio, Oliveras e lo svedese Samuel Dahl. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tra rientri e prestiti: da Abraham a Dahl, i giocatori da valutare

