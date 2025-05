Roma su più fronti | Saelemaekers più lontano Pasalic più di un’idea

Dopo l’arrivo imminente di Gasperini, la Roma si prepara a rinforzarsi su più fronti, con obiettivi chiave come Saelemaekers e Pasalic. Il club capitolino si inserisce in un mercato ancora ricco di possibili sviluppi, all’alba di una nuova era che potrebbe segnare un decisivo cambio di passo.

Una volta ufficializzato il nuovo allenatore, la Roma sarà definitivamente proiettata verso la prossima stagione, che potrebbe rappresentare l'inizio dell'era Gasperini. Con il tecnico di Grugliasco che sembra essere diretto verso la Capitale, il club giallorosso comincia a guardare anche al calciomercato, dove ci saranno diverse situazioni da analizzare, sia in entrata sia in uscita. Proprio sotto questo punto di vista, in bilico c'è il destino di due profili come Saelemaekers e Pasalic. Veto del Milan per Saelemekers. Fino a qualche mese fa, sembrava che Saelemaekers potesse diventare completamente un giocatore della Roma, pronta ad esercitare il riscatto dal Milan.