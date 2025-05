Roma Primavera stagione agrodolce | zero trofei e nessun esordio in prima squadra

La Roma Primavera si prepara alla fine di una stagione agrodolce: eliminata dalla corsa Scudetto dopo la sconfitta contro la Fiorentina, i giovani romanisti cercano di trarre insegnamenti da un'annata che, pur senza trofei, ha comunque evidenziato molte potenzialità e margini di crescita futura.

La “sentenza” è arrivata lunedì sera al Viola Park: la Roma Primavera è ufficialmente fuori dalla corsa Scudetto. Il 2-1 incassato dalla Fiorentina ha messo fine ai sogni tricolori dei ragazzi di Falsini, archiviando una stagione comunque positiva sotto il profilo dei risultati in campionato, ma molto meno proficua in ottica prima squadra. Da Pisilli a. nessuno: l’eredità di Mourinho si è esaurita. Se c’è un nome che si è ritagliato un minimo di spazio nel mondo dei grandi, quello è Niccolò Pisilli. Cresciuto nel vivaio romanista, il centrocampista classe 2004 ha vissuto una stagione a intermittenza, ma ha avuto comunque la soddisfazione di partire titolare in un match di prestigio come Juventus-Roma all’ Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, stagione agrodolce: zero trofei e nessun esordio in prima squadra

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Roma Primavera Stagione Agrodolce Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dybala: “Stagione agrodolce. Faccio i complimenti alla squadra e a Ranieri, un signore” - FOTO; Dybala: “Stagione agrodolce, volevo finire in maniera diversa. Un applauso a Ranieri”; Dybala: Stagione agrodolce, complimenti alla squadra. Grazie mister, un grande applauso; Dybala ringrazia Ranieri: parole che commuovono i tifosi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Occhio al fischietto. Sozza a Bergamo, per la Roma ricordi agrodolci in stagione - L’unica sconfitta risale alla scorsa stagione con l’Inter all’11a giornata per 1-2. Articolo completo: Occhio al fischietto. Sozza a Bergamo, per la Roma ricordi agrodolci in stagione dal ... 🔗Segnala msn.com

Primavera, Torino e Roma vincono - Nella dodicesima giornata del campionato Primavera di Serie A, Torino e Roma vincono in casa rispettivamente con ... Scaglia, che ha disputato solo due partite in questa stagione, ha subito un ... 🔗calciostyle.it scrive

Diretta/ Fiorentina Roma Primavera (risultato finale 3-3): pareggio pirotecnico (3 giugno 2023) - Nonostante il portiere avesse intuito (agg. Gianmarco Mannara) Eccoci pronti a vivere la diretta di Fiorentina Roma Primavera, i numeri della stagione regolare del Campionato Primavera 1 cosa ci ... 🔗Riporta ilsussidiario.net