Roma Pride 2025 | alle Terme di Caracalla è stata inaugurata la Pride Croisette

Roma Pride 2025 si apre con l'inaugurazione della Pride Croisette alle Terme di Caracalla, una manifestazione che celebra arte, diritti e inclusione. Un evento importante che rappresenta il cuore delle celebrazioni prese di visibilità e orgoglio per la comunità LGBTQ+ nella capitale.

ROMA PRIDE 2025 Inaugurata la Pride Croisette: Arte, Diritti e Inclusione alle Terme di Caracalla Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2025, ha inaugurato la Pride Croisette con queste parole: " La Pride Croisette apre ufficialmente i festeggiamenti del Roma Pride 2025, portando visibilità, orgoglio e cultura nel cuore della città. È un momento di festa, certo, ma anche di consapevolezza. Mentre qui possiamo ancora scendere in strada con i nostri colori, in altri luoghi d'Europa, come a Budapest, il Pride è stato vietato. A loro va il nostro pensiero e il nostro sostegno: perché nessuna persona dovrebbe essere privata del diritto di manifestare il proprio amore e la propria identità.

