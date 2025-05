Roma otto auto in fiamme nella notte ad Acilia | danni a palazzina e banca

Una notte di paura ad Acilia, Roma, dove un incendio ha distrutto otto auto in via di Saponara, causando danni anche a una palazzina e a una banca. Le fiamme, divampate intorno alle 2, sono state prontamente spente, mentre le indagini sono ancora in corso per accertare le cause dell’incidente.

Incendio in via di Saponara, nessun ferito. Indagini in corso. Notte di paura nel quartiere Acilia, a Roma. Intorno alle 2, un incendio ha distrutto otto auto parcheggiate tra via di Saponara e via di Acilia. Le fiamme, divampate improvvisamente, hanno anche danneggiato le facciate di una palazzina residenziale e di una filiale bancaria adiacente. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio, al momento ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, otto auto in fiamme nella notte ad Acilia: danni a palazzina e banca

Roma, ladro delle monetine in azione ad Acilia: arrestato dopo spese con carta rubata - Un 38enne è stato arrestato ad Acilia, Roma, per furto e uso fraudolento di carte di credito. L'uomo adescava le vittime facendole distrarre con monete a terra, per poi utilizzare le carte rubate per comprare sigarette e alcolici. 🔗continua a leggere

Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

San Basilio, incendio nella notte: distrutte 4 auto, evacuati 10 residenti; San Basilio, incendio nella notte: distrutte 4 auto, evacuati 10 residenti; Roma, fa benzina e il Suv esplode: uomo gravemente ustionato; Roma, incendio nella notte: in fiamme tre auto, danneggiata la facciata di una palazzina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Esplosione e fiamme in attività commerciale a Roma, indagini - Esplosione e fiamme nella notte all'interno di un'attività commerciale in via Giuseppe Donati a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Danni alle vetrate e infranti i finestrini di quattro au ... 🔗Scrive ansa.it

Brucia nella notte un negozio al Tuscolano in fiamme auto ad Acilia - Nella capitale due intervenuti notturni dei Vigili del fuoco per tipologie diverse di roghi, che potrebbero essere entrambi dolosi ... 🔗Riporta rainews.it

Roma, rogo in zona San Paolo: dieci auto in fiamme a San Paolo - Roma, 18 agosto 2022 - Incendio di autovetture questa notte alle 4 in via Vaiano, in zona San Paolo, a Roma, coinvolte dieci auto. Le fiamme si sono ... e altre otto sono state pesantemente ... 🔗Da quotidiano.net