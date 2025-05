Roma-Latina il Ministero pubblica il bando

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente pubblicato il bando per la realizzazione della nuova linea Roma-Latina, un’opera attesa da oltre vent’anni. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture di trasporto nella regione.

Il ministero delle Infrastrutture e trasporti ha pubblicato il bando per la realizzazione della Roma-Latina. Si tratta di uno dei primi atti concreti per arrivare alla realizzazione dell'infrastruttura, attesa ormai da più di venti anni (anche se aveva ai tempi nomi diversi, come "corridoio.

Roma-Latina, l'annuncio di Rocca: "Vicini a soluzione con il Ministero. Arriverà fino a Fondi" - Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato importanti sviluppi per l'autostrada Roma-Latina, ritenuta cruciale per il territorio.

