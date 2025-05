Roma la FIALS saluta il Dg uscente del Gemelli e dà il benvenuto a Daniele Piacentini

La FIALS di Roma saluta il Prof. Marco Elefanti, Direttore Generale uscente del Policlinico Gemelli, ringraziandolo per il suo impegno. Un caloroso benvenuto al Dott. Daniele Piacentini, che porta nuova energia e progetti al team direttivo, consolidando l'impegno della nostra organizzazione al fianco dei lavoratori e della qualità assistenziale.

“Un sentito ringraziamento al Prof. Marco Elefanti, benvenuto al Dott. Daniele Piacentini. La FIALS saluta e ringrazia il Prof. Marco Elefanti, Direttore Generale uscente. Spesso in disaccordo con il D.G. su scelte che potevano essere fatali per la Fondazione e di conseguenza per tutti i Lavoratori, riconosce però l’impegno e la dedizione con cui ha guidato il Policlinico Gemelli. Durante il suo mandato, il Policlinico ha affrontato sfide complesse, ottenendo importanti risultati in ambito clinico, assistenziale, scientifico e organizzativo”. Lo dichiara in una nota Andrea Bonanni, Responsabile Sanità Privata Fials Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, la FIALS saluta il Dg uscente del Gemelli e dà il benvenuto a Daniele Piacentini

