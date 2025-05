Roma incendio nell’ex Mira Lanza | trovate oltre 20 bombole di gas

Un incendio si è verificato all’alba nel quartiere Marconi di Roma, all’interno dell’ex Mira Lanza, provocando il crollo di alcuni cumuli di rifiuti e trovando oltre 20 bombole di gas. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la paura è stata tanta tra i residenti e gli occupanti dell’area.

Le fiamme all’alba in un’area occupata da senzatetto, nessun ferito. Paura questa mattina a Roma nel quartiere Marconi, dove all’alba è divampato un incendio all’interno dell’ex stabilimento Mira Lanza, in via Luigi Pierantoni 7, a pochi passi dal teatro India. Le fiamme hanno interessato alcuni cumuli di rifiuti in un’area spesso occupata da persone senza fissa dimora. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente per domare l’incendio. Durante le operazioni di spegnimento, all’interno della struttura abbandonata sono state trovate oltre venti bombole di gas, un rinvenimento che ha fatto scattare ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it