Roma | grande successo per il primo evento Ladies for life Unite per la ricerca a sostegno di Fondazione AIRC

Roma – Casino dell’Aurora Palazzo Pallavicini 170 DONNE E 60MILA EURO RACCOLTI: GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO EVENTO “LADIES FOR LIFE. Unite per la ricerca” A SOSTEGNO DI FONDAZIONE AIRC  Nella splendida cornice del Casino dell’Aurora di Palazzo Pallavicini si è tenuto, lunedĂŹ 26 maggio, il primo evento ‘LADIES FOR LIFE. Unite per la ricerca’ a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Evento sold-out grazie alla partecipazione di 170 donne – alcune delle quali arrivate anche da Brasile, Inghilterra e Francia – che hanno risposto presente all’invito di Ginevra Carrassi, Benedetta Bocca, Stefania Diaz della Vittoria, Elisabetta di Amato, Vittoria Sforza Cesarini e Costanza d’ Amelio, promotrici del lunch a sostegno della ricerca sui tumori che colpiscono le donne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it